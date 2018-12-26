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Минздрав рассказал о концепции вывода табака из оборота после 2050 года

26 декабря 2018, 11:45
Фото: pixabay.com
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что разработанная ведомством концепция реализации государственной политики противодействия потреблению табака предусматривает сокращение использования табака к 2050 году на 5% и последующий постепенный вывод из законного оборота табачной продукции.

Салагай подчеркнул, что речь не идет о полном изъятии табачной продукции к 2050 или 2051 году, а о том, чтобы планомерно, соразмерно актуальным тенденциям снижения потребления табака среди населения, снижать его присутствие на рынке. Конкретные сроки вывода табака из оборота он пока не может назвать, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться только после 2050 года. Однако уже сейчас многие государства ставят перед собой такие долгосрочные цели. Об этом сообщило агентство RNS.

Концепция вывода до 5% табака из легального оборота будет реализовываться благодаря целому комплексу мероприятий, направленных на помощь никотинозависимым людям, профилактику курения среди молодежи, работе с мотивацией к отказу от курения, ценовые меры и ряд других специальных методов снижения потребления табачных изделий.

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