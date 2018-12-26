Минздрав рассказал о концепции вывода табака из оборота после 2050 года

Салагай подчеркнул, что речь не идет о полном изъятии табачной продукции к 2050 или 2051 году, а о том, чтобы планомерно, соразмерно актуальным тенденциям снижения потребления табака среди населения, снижать его присутствие на рынке. Конкретные сроки вывода табака из оборота он пока не может назвать, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться только после 2050 года. Однако уже сейчас многие государства ставят перед собой такие долгосрочные цели. Об этом сообщило агентство RNS.