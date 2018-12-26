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На заводе в Таганроге нашли 52 нарушения пожарной безопасности

26 декабря 2018, 13:20
Фото: Максим Мальцев / RostovGazeta
Сотрудники МЧС нашли на Таганрогском котлостроительном заводе «Красный Котельщик» в Ростовской области 52 нарушения пожарной безопасности, следует из документов, оказавшихся в RostovGazeta.

Во время плановой проверки завод получил предписание от ГУ МЧС по Ростовской области 7 декабря. До сентября 2019 года все предписания должны быть исполнены. Всего выявлено 52 нарушения требований пожарной безопасности.

Еще семь нарушений выявили специалисты Роспотребнадзора во время плановой проверки в ноябре текущего года.

«ОАО Красный котельщик» основан в 1896 году, предприятие находится в городе Таганроге. Основным направлением работы завода является производство котельного оборудования для электростанций и генерирующих объектов промышленности. На заводе производят паровые котлы, котельное, теплообменное и вспомогательное оборудование, котлы-утилизаторы.

Стоимость чистых активов на 2017 год составляет -1104282, размер уставного капитала - 284344. Нераспределенный убыток по данным на 2017 год составил 1 579 685 тысяч рублей.

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