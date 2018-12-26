Об итогах борьбы по противодействию коррупции отчитались в Ростове

На заседании комиссии под председательством главы администрации Ростова Виталия Кушнарева присутствующие заслушали отчет начальника управления по вопросам муниципальной службы и кадров мэрии Тамары Рудник и обозначили задачи на следующий год.
В частности, за 2018 год в Ростове в рамках борьбы с коррупцией разработали 10 правовых актов, которые регулируют порядок замещения должностей в администрации города и этику и служебное поведение муниципальных служащих. Кроме того, в рамках антикоррупционного просвещения в городе провели тематические семинары и курсы повышения квалификации.
Все запланированные на уходящий год мероприятия в рамках борьбы с коррупцией в Ростове выполнили, ознакомиться с итогами можно в специальном разделе на сайте горадминистрации.
На 2019 год в городе начнут реализовывать подпрограмму сроком до 2035 года. Все входящие в подпрограмму противодействия коррупции мероприятия призваны повысить эффективность проводимой работы.
Особо отмечается, что глава администрации Виталий Кушнарев призвал усилить контроль выполнения всех запланированных мероприятий антикоррупционной направленности.
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