rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Об итогах борьбы по противодействию коррупции отчитались в Ростове

26 декабря 2018, 11:00
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону озвучили итоги деятельности по противодействию коррупции за 2018 год, сообщила горадминистрация.

На заседании комиссии под председательством главы администрации Ростова Виталия Кушнарева присутствующие заслушали отчет начальника управления по вопросам муниципальной службы и кадров мэрии Тамары Рудник и обозначили задачи на следующий год.

В частности, за 2018 год в Ростове в рамках борьбы с коррупцией разработали 10 правовых актов, которые регулируют порядок замещения должностей в администрации города и этику и служебное поведение муниципальных служащих. Кроме того, в рамках антикоррупционного просвещения в городе провели тематические семинары и курсы повышения квалификации.

Тамара РудникТамара Рудник
Виталий КушнаревВиталий Кушнарев
Фото: rostov-gorod.ru

Все запланированные на уходящий год мероприятия в рамках борьбы с коррупцией в Ростове выполнили, ознакомиться с итогами можно в специальном разделе на сайте горадминистрации.

На 2019 год в городе начнут реализовывать подпрограмму сроком до 2035 года. Все входящие в подпрограмму противодействия коррупции мероприятия призваны повысить эффективность проводимой работы.

Особо отмечается, что глава администрации Виталий Кушнарев призвал усилить контроль выполнения всех запланированных мероприятий антикоррупционной направленности.

р3

Материалы по теме
Коррупция, шантаж и сговор — основы дорожной отрасли РоссииКак очистить госзакупки от коррупции
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28