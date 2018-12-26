Об итогах борьбы по противодействию коррупции отчитались в Ростове

В частности, за 2018 год в Ростове в рамках борьбы с коррупцией разработали 10 правовых актов, которые регулируют порядок замещения должностей в администрации города и этику и служебное поведение муниципальных служащих. Кроме того, в рамках антикоррупционного просвещения в городе провели тематические семинары и курсы повышения квалификации.