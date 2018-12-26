Пушков прокомментировал роль С-300 в отражении Сирией ракетного удара

Газета «Известия» пишет, что именно так политик отреагировал на ночную атаку ВВС Израиля по пригороду Дамаска, следствием которой стало то, что сирийские ПВО перехватили большую часть ракет противника. Так, с его слов, в результате отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары.