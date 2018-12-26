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Пушков прокомментировал роль С-300 в отражении Сирией ракетного удара

26 декабря 2018, 12:30
Фото: wikipedia.org
Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 26 декабря, заявил о том, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию существенно превысила способности республики отражать ракетные удары.

Газета «Известия» пишет, что именно так политик отреагировал на ночную атаку ВВС Израиля по пригороду Дамаска, следствием которой стало то, что сирийские ПВО перехватили большую часть ракет противника. Так, с его слов, в результате отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары.

Согласно имеющимся данным, атаку, длящуюся полтора часа, израильские самолеты осуществили, пребывая в воздушном пространстве Ливана.

Отмечается, что самолеты ВВС Израиля маневрировали на низкой высоте, имитируя удары, задействуя при этом средства защиты от ракет ПВО.

В результате атаки пострадали трое сирийских военных, поврежден склад боеприпасов.

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