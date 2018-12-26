Ростехнадзор выявил у «Ростовводоканала» 23 нарушения

В здании «Ростовводоканала» на улице 1-я Луговая, 32, в Ростове-на-Дону Ростехнадзор провел плановую проверку и выявил 16 нарушений.
«Не подвергаются контрольной опрессовке внутрицеховые газопроводы котельной. Перечень газоопасных работ не согласован с профессиональной аварийно-спасательной службой. Не проводится техническое обслуживание, текущий ремонт и наладка автоматики безопасности газоиспользующих установок. Не проводится техническое обслуживание и наладка технологических устройств установленных на внутрицеховом газопроводе газовой регуляторной установки», - говорится в документах.
В Батайске в здании «Ростовводоканала» на улице 2-я Речная, 1/1 также проведена проверка и выявлено 7 нарушений.
«Не обеспечена укомплектованность штата работников, занятых технологическим обслуживанием газоиспользующего оборудования котельной. Не осуществляется контроль за составлением графика плановых предупредительных ремонтов и осмотров (ППР). Не проводится проверка работоспособности сигнализатора загазованности природного газа (СН4) и сигнализатора загазованности оксида углерода (СО), установленных в помещении котельной, с помощью контрольных газовых смесей», - говорится в документах.
Всего на текущий момент в отношении АО «Ростовводоканала» рассматриваются 23 административных производств на сумму 89 353 рубля.