rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростехнадзор выявил у «Ростовводоканала» 23 нарушения

26 декабря 2018, 18:04
Фото: http://vodokanalrnd.ru
Специалисты Ростехнадзора нашли у АО «Ростовводоканала» 23 нарушения во время плановой проверки в декабре, следует из документов, оказавшихся в RostovGazeta.

В здании «Ростовводоканала» на улице 1-я Луговая, 32, в Ростове-на-Дону Ростехнадзор провел плановую проверку и выявил 16 нарушений.

«Не подвергаются контрольной опрессовке внутрицеховые газопроводы котельной. Перечень газоопасных работ не согласован с профессиональной аварийно-спасательной службой. Не проводится техническое обслуживание, текущий ремонт и наладка автоматики безопасности газоиспользующих установок. Не проводится техническое обслуживание и наладка технологических устройств установленных на внутрицеховом газопроводе газовой регуляторной установки», - говорится в документах.

В Батайске в здании «Ростовводоканала» на улице 2-я Речная, 1/1 также проведена проверка и выявлено 7 нарушений.

«Не обеспечена укомплектованность штата работников, занятых технологическим обслуживанием газоиспользующего оборудования котельной. Не осуществляется контроль за составлением графика плановых предупредительных ремонтов и осмотров (ППР). Не проводится проверка работоспособности сигнализатора загазованности природного газа (СН4) и сигнализатора загазованности оксида углерода (СО), установленных в помещении котельной, с помощью контрольных газовых смесей», - говорится в документах.

Всего на текущий момент в отношении АО «Ростовводоканала» рассматриваются 23 административных производств на сумму 89 353 рубля.

Материалы по теме
Опасные бактерии будут искать в воде "Ростовводоканала""Ростовводоканал" оштрафовали на 600 тыс за незаконное отключение воды"Ростовводоканал" оштрафовали на 600 тыс за злоупотребление монополией
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28