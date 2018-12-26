Ростехнадзор выявил у «Ростовводоканала» 23 нарушения

«Не обеспечена укомплектованность штата работников, занятых технологическим обслуживанием газоиспользующего оборудования котельной. Не осуществляется контроль за составлением графика плановых предупредительных ремонтов и осмотров (ППР). Не проводится проверка работоспособности сигнализатора загазованности природного газа (СН4) и сигнализатора загазованности оксида углерода (СО), установленных в помещении котельной, с помощью контрольных газовых смесей», - говорится в документах.