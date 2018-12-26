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Ростов оказался в топе городов по эффективности управления

26 декабря 2018, 19:19
Фото: rostov-gorod.ru
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сумел вывести город в лидеры по эффективности управления в горокругах России, проинформировало Агентство политических и экономических коммуникаций.

В рейтинге донская столица оказалась на третьем месте среди множества городов страны. Всего Ростов набрал 0,591 балла, в том числе за политико-управленческий блок ему присвоили 0,622, за социально-экономический - 0,559 балла.

Отмечается, что городу немного не хватило, чтобы стать абсолютным лидером. На первом месте расположилась Казань, которая набрала 0,63 балла, на втором - Тюмень с показателем 0,61 балла.Стало известно, что города, набравшие от 0,5 до 0,6 являются благополучными. Ниже Ростова оказались Ханты-Мансийск, Грозный и Саранск. На последних местах расположились Махачкала, Петрозаводск и Волгоград.

По словам политолога Дмитрия Амбросимова, в работе Виталия Кушнарева есть много плюсов, самый главный из которых - проведение чемпионата мира по футболу, в том числе его организация. По словам эксперта, даже если есть какие-то мелкие неудачи в работе, то это только потому, что глава города вынужден заниматься решением проблем, которые остались от прошлого руководителя.

Всего к исследованиями присоединились свыше 140 специалистов. Оценка велась сразу по нескольким критериям, среди них личная популярность руководителя горокруга, эффективность работы бюрократического аппарата, развитие сферы образования, состояние дорожного хозяйства.

Помимо этого в расчет брали развитие системы общественного транспорта, культуры и сферы досуга, физической культуры и спорта.

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