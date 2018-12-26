Ростов оказался в топе городов по эффективности управления

По словам политолога Дмитрия Амбросимова, в работе Виталия Кушнарева есть много плюсов, самый главный из которых - проведение чемпионата мира по футболу, в том числе его организация. По словам эксперта, даже если есть какие-то мелкие неудачи в работе, то это только потому, что глава города вынужден заниматься решением проблем, которые остались от прошлого руководителя.