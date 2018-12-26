Снизить тарифы на электроэнергию для промышленников предлагают в Ростовской области

"Не только в Ростовской области, но и во всем ЮФО тарифы на электроэнергию для промышленников на 16-20% выше, чем в других регионах Центральной России", - сказано в сообщении.
Высокие тарифы заметно снижают конкурентоспособность промышленности российского Юга. При этом только в Ростовской области доля промышленности занимает почти треть в региональной экономике.
Отмечается, что для выработки консолидированной позиции всех регионов ЮФО для обращения в федеральный центр вопрос включат в работу Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
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