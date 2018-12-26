Состоялась церемония объединения сообщения Северной и Южной Корей

Как информирует телеканал 360, накануне церемонии на место прибыли около 100 участников, среди которых отмечены многие высокопоставленные политики обеих стран.
Кроме этого, мероприятие посетили представители Китая, России, Монголии и ООН.
После завершения торжественной речи была установлена символическая табличка с указателем. Так было обозначено начало проведения работ.
В сообщении министерства Южной Кореи сказано, что до этого правительством будут проведены дополнительные проверки, а также разработаны необходимые проекты и планы.
Строительство начнется после того, как стороны убедятся в денуклеаризации Севера. Кроме этого, на развитие событий окажут влияние такие факторы, как отмена санкций в отношении КНДР.