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Состоялась церемония объединения сообщения Северной и Южной Корей

26 декабря 2018, 17:23
Фото: pixabay.com
На железнодорожной станции Пханмун в городе Кэсон (КНДР) 26 декабря состоялась церемония, посвященная объединению железных и автомобильных дорог Северной и Южной Корей.

Как информирует телеканал 360, накануне церемонии на место прибыли около 100 участников, среди которых отмечены многие высокопоставленные политики обеих стран.

Кроме этого, мероприятие посетили представители Китая, России, Монголии и ООН.

После завершения торжественной речи была установлена символическая табличка с указателем. Так было обозначено начало проведения работ.

В сообщении министерства Южной Кореи сказано, что до этого правительством будут проведены дополнительные проверки, а также разработаны необходимые проекты и планы.

Строительство начнется после того, как стороны убедятся в денуклеаризации Севера. Кроме этого, на развитие событий окажут влияние такие факторы, как отмена санкций в отношении КНДР.

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