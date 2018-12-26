В Эстонии будут наказывать за антигосударственные настроения

Газета «Известия» пишет, что все необходимые коррективы будут внесены в Пенитенциарный кодекс страны. Вместе с тем, власти уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности государства, за которые предусмотрена ответственность.