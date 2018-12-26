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В Эстонии будут наказывать за антигосударственные настроения

26 декабря 2018, 12:26
Фото: pixabay.com
Парламент Эстонии одобрил изменения в законодательство, в соответствии с которыми создание, а также поддержание отрицательного отношения к государству квалифицируется как преступление.

Газета «Известия» пишет, что все необходимые коррективы будут внесены в Пенитенциарный кодекс страны. Вместе с тем, власти уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности государства, за которые предусмотрена ответственность.

Как самостоятельное преступление будет квалифицироваться осуществляемая против безопасности Эстонии разведдеятельность иностранных спецслужб или лиц, действующих в интересах какой-либо страны, включая поддержку такой деятельности. Также введут ответственность за оказание антигосударственного влияния на должностное лицо.

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