В пожарах в Ростовской области в 2018 году погибло на 5 человек меньше, чем в прошлом

"Число погибших на пожарах по сравнению с прошлым годом сократилось на 2%. В 2018 году погибло 175 человек, а в 2017 году - 180 человек", - сказал Бутко.
По его словам, число погибших на пожарах в этом году еще может увеличиться. "Так, например, в прошлом году с 26 по 31 октября погибло 10 человек", - прокомментировал он.
"Число травмированных жителей Ростовской области на пожарах в этом году сократилось на 16% по сравнению с 2017 годом", - добавил он. Собеседник пояснил, что в 2018 году было травмировано на пожаре 244 человека, а в 2017 году - 291 человек.
Он отметил, что в Ростовской области за год произошло более двух тысяч пожаров, что на 6,5% меньше в сравнении с прошлым годом. "Стоит заметить, что в этом году ущерба пожарами нанесено на 46% меньше, чем в 2017 году. Что в денежном эквиваленте соответствует одному миллиарду рублей", - подчеркнул он.