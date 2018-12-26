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В пожарах в Ростовской области в 2018 году погибло на 5 человек меньше, чем в прошлом

26 декабря 2018, 14:28
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области в 2018 году в пожарах погибло 175 человек, что на пять человек меньше, чем в 2017 году, сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

"Число погибших на пожарах по сравнению с прошлым годом сократилось на 2%. В 2018 году погибло 175 человек, а в 2017 году - 180 человек", - сказал Бутко.

По его словам, число погибших на пожарах в этом году еще может увеличиться. "Так, например, в прошлом году с 26 по 31 октября погибло 10 человек", - прокомментировал он.

"Число травмированных жителей Ростовской области на пожарах в этом году сократилось на 16% по сравнению с 2017 годом", - добавил он. Собеседник пояснил, что в 2018 году было травмировано на пожаре 244 человека, а в 2017 году - 291 человек.

Он отметил, что в Ростовской области за год произошло более двух тысяч пожаров, что на 6,5% меньше в сравнении с прошлым годом. "Стоит заметить, что в этом году ущерба пожарами нанесено на 46% меньше, чем в 2017 году. Что в денежном эквиваленте соответствует одному миллиарду рублей", - подчеркнул он.

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#Новости#Максим Мальцев#Общество
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