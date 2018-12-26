В пожарах в Ростовской области в 2018 году погибло на 5 человек меньше, чем в прошлом

Он отметил, что в Ростовской области за год произошло более двух тысяч пожаров, что на 6,5% меньше в сравнении с прошлым годом. "Стоит заметить, что в этом году ущерба пожарами нанесено на 46% меньше, чем в 2017 году. Что в денежном эквиваленте соответствует одному миллиарду рублей", - подчеркнул он.