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Выплаты по страховкам сократили в Ростове, чтобы исключить серые схемы

26 декабря 2018, 10:48
Фото: pressfoto / freepik.com
В Ростовской области частота снижения страховых случаев, как тренд продолжится, но вряд ли улучшит жизнь людей, уверены опрошенные RostovGazeta эксперты.

Защита от мошенников

Согласно последним данным, в Ростовской области сумма страховых выплат за 9 месяцев текущего года составила 101, 3 тысяч рублей ( в 2017г. – 117,8 тыс. руб., в 2016г. – 118 тыс.руб.). Также наряду с этим за последние три года в Ростовской области наблюдается снижение частоты страховых случаев (2018 — 4,7%; 2017 — 5,1%; 2016 — 5,4%).

Фото: freepik / freepik.com

По словам главного аналитика ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антона Быкова, тренды на ростовском рынке страхования не уникальны и имеют подтверждение и в рамках общероссийской картины. На фоне роста в 2018 году и количества заключенных новых договоров страхования более чем на 10%, и полученных страховых премий за продажи страховых услуг более чем на 17%, мы видим снижение выплат по договорам страхования более чем на 17%.

"Объяснение здесь достаточно простое, все большее распространение получает практика натурального возмещения вреда (ремонта транспортного средства), которая позволяет страховым компаниям защититься от различного рода фактов мошенничества", - сообщил Быков.

Директор филиала "Ренессанс страхование" в Ростове-на-Дону Наталья Игумнова также подтверждает, что основная причина такого серьезного сокращения объема выплат – введение натурального возмещения урегулирования убытков (организация ремонта повреждений автомобиля потерпевшего вместо выплаты денежной компенсации).

Фото: freepik / freepik.com

"Снижение общего объема страховых выплат по Ростовской области составило 2,36 миллиардов рублей (с 6,95 млрд по итогам 9 мес 2017 года до 4,59 по итогам 9 мес текущего). Наибольшая сумма снижения пришлась на ОСАГО, -2,18 млрд, на 43% к прошлому году. Такой способ (введение натурального возмещения урегулирования убытков - прим.ред.) позволил исключить различные недобросовестные схемы", - подчеркнула Игумнова.

Что касается снижения частоты страховых случаев, то здесь влияет рост спроса на бюджетосберегающие опции для договоров Каско.

"Так, при быстром росте числа договоров каско (+23,5% к 2017 году в среднем по России), количество страховых случаев по каско снизилось на 2%. В частности, наиболее популярная бюджетосберегающая опция, франшиза, предполагает полный отказ от заявления небольших страховых случаев, если убыток не превышает установленной суммы (обычно это 10-15 тысяч рублей)", - рассказала спикер.

Прогноз на будущее

"Хочется верить, что снижение частоты страховых случаев - это результат улучшения здоровья россиян, снижения аварийности на дорогах и позитивных изменений других факторов жизни граждан", - говорит Быков.

Он подчеркивает, что более вероятным объяснением является размывание классических страховых договоров теми, что в последние годы очень активно продвигают банки, делая их неотъемлемой частью получения банковского кредита.

По мнению Натальи Игумновой, этот тренд сохранится в ближайшие годы, хотя и не в таком ярко выраженном виде.

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