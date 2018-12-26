Выплаты по страховкам сократили в Ростове, чтобы исключить серые схемы

По словам главного аналитика ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антона Быкова, тренды на ростовском рынке страхования не уникальны и имеют подтверждение и в рамках общероссийской картины. На фоне роста в 2018 году и количества заключенных новых договоров страхования более чем на 10%, и полученных страховых премий за продажи страховых услуг более чем на 17%, мы видим снижение выплат по договорам страхования более чем на 17%.