Выплаты по страховкам сократили в Ростове, чтобы исключить серые схемы

Защита от мошенников
Согласно последним данным, в Ростовской области сумма страховых выплат за 9 месяцев текущего года составила 101, 3 тысяч рублей ( в 2017г. – 117,8 тыс. руб., в 2016г. – 118 тыс.руб.). Также наряду с этим за последние три года в Ростовской области наблюдается снижение частоты страховых случаев (2018 — 4,7%; 2017 — 5,1%; 2016 — 5,4%).
По словам главного аналитика ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антона Быкова, тренды на ростовском рынке страхования не уникальны и имеют подтверждение и в рамках общероссийской картины. На фоне роста в 2018 году и количества заключенных новых договоров страхования более чем на 10%, и полученных страховых премий за продажи страховых услуг более чем на 17%, мы видим снижение выплат по договорам страхования более чем на 17%.
"Объяснение здесь достаточно простое, все большее распространение получает практика натурального возмещения вреда (ремонта транспортного средства), которая позволяет страховым компаниям защититься от различного рода фактов мошенничества", - сообщил Быков.
Директор филиала "Ренессанс страхование" в Ростове-на-Дону Наталья Игумнова также подтверждает, что основная причина такого серьезного сокращения объема выплат – введение натурального возмещения урегулирования убытков (организация ремонта повреждений автомобиля потерпевшего вместо выплаты денежной компенсации).
"Снижение общего объема страховых выплат по Ростовской области составило 2,36 миллиардов рублей (с 6,95 млрд по итогам 9 мес 2017 года до 4,59 по итогам 9 мес текущего). Наибольшая сумма снижения пришлась на ОСАГО, -2,18 млрд, на 43% к прошлому году. Такой способ (введение натурального возмещения урегулирования убытков - прим.ред.) позволил исключить различные недобросовестные схемы", - подчеркнула Игумнова.
Что касается снижения частоты страховых случаев, то здесь влияет рост спроса на бюджетосберегающие опции для договоров Каско.
"Так, при быстром росте числа договоров каско (+23,5% к 2017 году в среднем по России), количество страховых случаев по каско снизилось на 2%. В частности, наиболее популярная бюджетосберегающая опция, франшиза, предполагает полный отказ от заявления небольших страховых случаев, если убыток не превышает установленной суммы (обычно это 10-15 тысяч рублей)", - рассказала спикер.
Прогноз на будущее
"Хочется верить, что снижение частоты страховых случаев - это результат улучшения здоровья россиян, снижения аварийности на дорогах и позитивных изменений других факторов жизни граждан", - говорит Быков.
Он подчеркивает, что более вероятным объяснением является размывание классических страховых договоров теми, что в последние годы очень активно продвигают банки, делая их неотъемлемой частью получения банковского кредита.
По мнению Натальи Игумновой, этот тренд сохранится в ближайшие годы, хотя и не в таком ярко выраженном виде.