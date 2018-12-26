Япония заявила о выходе IWC и возобновлении коммерческого промысла китов

Отмечается, что в 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу. Япония не отказалась от промысла, но при этом снизила количество забиваемых китов на две трети. Данный проект не был принят Международной комиссией по промыслу китов. Ответным действием Токио стал намек на выход из организации. После этого в соответствии с международным мораторием от 1986 года Япония прекратила коммерческую охоту на животных.