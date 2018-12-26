Япония заявила о выходе IWC и возобновлении коммерческого промысла китов

Газета «Известия» пишет, что промысел будет возобновлен в июле 2019 года. Добыча планируется в территориальных водах Японии и эксклюзивной экономической зоне. Вместе с тем, Токио откажется от охоты в Антарктике, на территории которой осуществлялся так называемый научный китобойный промысел.
Отмечается, что в 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу. Япония не отказалась от промысла, но при этом снизила количество забиваемых китов на две трети. Данный проект не был принят Международной комиссией по промыслу китов. Ответным действием Токио стал намек на выход из организации. После этого в соответствии с международным мораторием от 1986 года Япония прекратила коммерческую охоту на животных.
Позднее Токио возобновил охоту, обосновав такого рода решение необходимым изучением миграционных путей морских млекопитающих. Однако мясо убитых китов при этом попадало в рестораны и супермаркеты — а этот факт стал основанием для возникновения сомнений относительно научного характера этой деятельности.