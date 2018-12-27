rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Средний размер ипотечного кредита в Ростовской области вырос на 11%

27 декабря 2018, 14:45
Фото: preddfoto / freepik.com
Средний размер ипотечного кредита в Ростовской области составил в ноябре 1 978 272 рубля, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с данными за 2017 год этот показатель вырос на 11,1%. При этом по величине среднего размера кредита, предназначенного для покупки жилья, Ростовская область оказалась на 23 месте в списке российских регионов.Наибольший средний размер ипотечного кредита в ноябре 2018 года был зафиксирован в Москве, где он составил 4,48 миллиона рублей. На втором месте оказалась Московская область с показателем 3,36 миллиона рублей. Далее расположился Санкт-Петербург (3 миллиона рублей), а также в Хабаровский (2,76 миллиона рублей) и Приморский (2,62 миллиона рублей) края.

Соседний Краснодарский край занял 21-е место в рейтинге. Средний размер ипотеки на Кубани составил 1,99 миллиона рублей.

В целом по стране этот показатель вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,34 миллиона рублей.

р2

Материалы по теме
"Группа ПИК" распространила ложные слухи о росте ставок по ипотекеРазмеры кредитов по ипотеке достигли рекордных значений
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28