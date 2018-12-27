Средний размер ипотечного кредита в Ростовской области вырос на 11%

По сравнению с данными за 2017 год этот показатель вырос на 11,1%. При этом по величине среднего размера кредита, предназначенного для покупки жилья, Ростовская область оказалась на 23 месте в списке российских регионов.Наибольший средний размер ипотечного кредита в ноябре 2018 года был зафиксирован в Москве, где он составил 4,48 миллиона рублей. На втором месте оказалась Московская область с показателем 3,36 миллиона рублей. Далее расположился Санкт-Петербург (3 миллиона рублей), а также в Хабаровский (2,76 миллиона рублей) и Приморский (2,62 миллиона рублей) края.