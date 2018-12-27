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Стал известен график работы поликлиник в Ростове на праздниках

27 декабря 2018, 10:22
Фото: Vic/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростове-на-Дону во время новогодних праздников изменится график работы медицинских учреждений, сообщили в горадминистрации.

"С 20 декабря по 8 января во всех медучреждениях назначены ответственные дежурные администраторы. В поликлиниках с 08.00 мск до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Также 3, 6 и 8 января специалисты проведут прием согласно субботнему расписанию. По экстренным случаях помощь можно будет получить круглосуточно.

С 08.00 до 23.00 ежедневно местным жителям окажут неотложную стоматологическую помощь. Приходить надо на улицу Пушкинскую, 211.

Также можно обратиться с 08.00 до 15.00 2, 3, 4, 5, 6 января на Сержантова, 3. На Бодрой, 88/35 в круглосуточном режиме будет работать пункт неотложной офтальмологической помощи.

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