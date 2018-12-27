В России для лечения будут выращивать опийный мак и коноплю

Газета «Известия» пишет, что со слов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, предполагается, что право выращивать эти культуры, после вступления поправок в силу, получат две компании. В настоящее время Москва производит практически стопроцентную закупку за рубежом субстанций для обезболивающих средств, в которых присутствуют наркотические компоненты.
Отмечается, что глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова заметила, что девять из десяти стран, производящих аналогичные закупки, применяют в настоящее время санкции против России.