В России для лечения будут выращивать опийный мак и коноплю

Газета «Известия» пишет, что со слов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, предполагается, что право выращивать эти культуры, после вступления поправок в силу, получат две компании. В настоящее время Москва производит практически стопроцентную закупку за рубежом субстанций для обезболивающих средств, в которых присутствуют наркотические компоненты.