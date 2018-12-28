Минфин не будет вводить минимальные цены на вино

Газета «Известия» пишет, что в министерстве отметили, что никаких решений о введении МРЦ на вино, аналогично как и на иную алкогольную продукцию, в ценовом плане не подлежащую государственному регулированию, не принято. Это несмотря на то, что данный вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом.