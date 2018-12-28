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Минфин не будет вводить минимальные цены на вино

28 декабря 2018, 10:37
Фото: pixabay.com
Министерство финансов России не рассчитывает вводить минимальные розничные цены (МРЦ) на винную продукцию.

Газета «Известия» пишет, что в министерстве отметили, что никаких решений о введении МРЦ на вино, аналогично как и на иную алкогольную продукцию, в ценовом плане не подлежащую государственному регулированию, не принято. Это несмотря на то, что данный вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом.

В Минфине также добавили, что введение такого регулирования не обеспечит ликвидацию низкокачественной продукции на рынке, а сам механизм МРЦ скорее нужен для уменьшения доступности алкогольной продукции для потребителей.

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