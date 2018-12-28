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Пушков согласился с Трампом в вопросе нежелания США быть мировым жандармом

28 декабря 2018, 13:04
Фото: wikipedia.org
Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался относительно слов президента США Дональда Трампа о том, что США больше не хочет играть роль мирового полицейского.

Пушков заявил, что Трамп прав в неспособности США быть мировым полицейским, даже несмотря на сильное желание быть им. Он отметил, что несмотря на этом, американское руководство не желает уходить из Сирии. Об этом 28 декабря сообщило агентство RNS.

Само заявление Трампа было им произнесено во время секретного посещения одной из военных баз в Ираке. Там он высказался о нелепости пребывания вооруженных сил США в странах, о которых многие даже ничего не знают.

19 декабря Трамп рассказал о победе американских вооруженных сил над террористической организацией ИГ (запрещена в РФ). А еще через некоторое время Вашингтон заявил, что контингент американских войск в полном составе покидает Сирию.

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