В России добыча газа в 2018 году выросла на 4,9%

Газета «Известия» пишет, что со слов главы Минэнерго, по газовой отрасли показатели гораздо лучше, планируется добыча 725 млрд куб. м, это плюс 4,9%. Экспорт газа — 243,7 млрд куб. м, это плюс 8,7%. СПГ внутри этого экспорта растет на 70%, до 26,7 млрд куб. м. Отмечается, что в течение всего 2017 года в России было добыто 691,1 млрд куб. м голубого топлива.