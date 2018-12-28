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В России добыча газа в 2018 году выросла на 4,9%

28 декабря 2018, 10:28
Фото: pixabay.com
Министр энергетики Александр Новак 27 декабря рассказал, что Россия за этот год повысила показатели по добыче и экспорту газа. Наряду с тем, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 2018-м на 70%.

Газета «Известия» пишет, что со слов главы Минэнерго, по газовой отрасли показатели гораздо лучше, планируется добыча 725 млрд куб. м, это плюс 4,9%. Экспорт газа — 243,7 млрд куб. м, это плюс 8,7%. СПГ внутри этого экспорта растет на 70%, до 26,7 млрд куб. м. Отмечается, что в течение всего 2017 года в России было добыто 691,1 млрд куб. м голубого топлива.

Кроме того, глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков заявил о том, что добыча природного газа в стране на 2018 год превысит семьсот миллиардов млрд куб. м и станет рекордной еще 7 декабря.

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