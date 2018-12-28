В России добыча газа в 2018 году выросла на 4,9%

Газета «Известия» пишет, что со слов главы Минэнерго, по газовой отрасли показатели гораздо лучше, планируется добыча 725 млрд куб. м, это плюс 4,9%. Экспорт газа — 243,7 млрд куб. м, это плюс 8,7%. СПГ внутри этого экспорта растет на 70%, до 26,7 млрд куб. м. Отмечается, что в течение всего 2017 года в России было добыто 691,1 млрд куб. м голубого топлива.
Кроме того, глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков заявил о том, что добыча природного газа в стране на 2018 год превысит семьсот миллиардов млрд куб. м и станет рекордной еще 7 декабря.