Новогодние лохотроны: что подготовили злые Деды Морозы

В соцсетях в последнее время проводится много розыгрышей, а их количество только увеличивается к Новому году. Организаторы обещают дорогие планшеты, телефоны и другие гаджеты. Однако очень часто пользователи не только оказываются без подарков, но и теряют деньги.
Под видом конкурсов злоумышленники разыгрывают контрафактные товары или получают данные банковских карт и переводят себе деньги.
В текущем году увеличилось число преступлений, совершенных при помощи фейковых сайтов банков, платежных систем, телеком-операторов, интернет-магазинов и известных брендов. Каждый месяц на эти порталы заходят около 200 тысяч человек, а мошенники успели похитить 251 миллион рублей.
Во время проведения "Черной пятницы" выявили более 400 сайтов-клонов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpres. Их создают либо для реализации контрафакта, либо для кражи денег.
Мошенники придумали целую схему обмана. Изначально они заставляют пользователей заполнять анкеты, проходить опросы, чтобы все выглядело достоверно. После этого они просят сделать закрепительный платеж или ввести полные данные банковской карты.
К примеру, создается сайт, маскирующийся под государственные сервисы. Его владельцы обещают пользователям по 200 тысяч рублей, однако нужно выполнить несколько условий. И за каждое действие придется платить.
Чтобы понять, что сайт не является мошенническим, необходимо посмотреть на адресную строку. Если в названии есть тире или несколько точек (ali-express, *con.su.club), то лучше уйти с этого портала. Не следует доверять сайтам, которые плохо работают.
Нужно внимательно изучить все условия конкурса, особое внимание обратив на раздел о персональных данных. Следует также получить максимум информации о призе и его доставке. Приз должен отправляться за счет организатора.