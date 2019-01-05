Газопровод обрушился из-за подмыва грунта в Крымске

"Без газа временно остались 900 абонентов, с 07.00 мск субботы специалисты приступили к восстановительным работам", - сказано в сообщении.
Грунт размыло на месте работ по возведению стены бетонного лотка в районе улицы Свердлова, 2, в результате обрушилось 200 метров газопровода среднего давления.
Авария произошла ночью, специалисты газовой службы провели аварийную остановку подачи газа и переключили абонентов на другие линии.
Напомним, из-за обильных дождей в Крымском районе Кубани в реках уровень воды поднялся до критического.
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