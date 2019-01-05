С начала 2019 года в Ростовской области погибли 20 человек

Статистика по погибшим в области известна с 31 декабря 2018 года по 3 января 2019 года. Региональный МЧС представил пресс-релиз, где говорится, что с начала года в области произошли 58 пожаров, в которых погибло 2 человека, травмировано 3 человека, спасены - 33 человека.