С начала 2019 года в Ростовской области погибли 20 человек

Статистика по погибшим в области известна с 31 декабря 2018 года по 3 января 2019 года. Региональный МЧС представил пресс-релиз, где говорится, что с начала года в области произошли 58 пожаров, в которых погибло 2 человека, травмировано 3 человека, спасены - 33 человека.
«Всего в Ростовской области в новогодние дни в результате дорожно-транспортных происшествий, а также криминальных ЧП погибли 20 человек», - отметил источник.
Резонансное ДТП произошло 3 января на автодороге Ростов-Ставрополь. Водитель "Нивы» не справился с управлением и на встречной полосе протаранил «Мазду». В результате аварии погибла 4-летняя пассажирка иномарки.