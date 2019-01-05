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С начала 2019 года в Ростовской области погибли 20 человек

5 января 2019, 12:05
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
В Ростовской области с начала 2019 года всего погибли 20 человек, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Статистика по погибшим в области известна с 31 декабря 2018 года по 3 января 2019 года. Региональный МЧС представил пресс-релиз, где говорится, что с начала года в области произошли 58 пожаров, в которых погибло 2 человека, травмировано 3 человека, спасены - 33 человека.

«Всего в Ростовской области в новогодние дни в результате дорожно-транспортных происшествий, а также криминальных ЧП погибли 20 человек», - отметил источник.

Резонансное ДТП произошло 3 января на автодороге Ростов-Ставрополь. Водитель "Нивы» не справился с управлением и на встречной полосе протаранил «Мазду». В результате аварии погибла 4-летняя пассажирка иномарки.

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