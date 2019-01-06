Эксперты назвали варианты выхода из депрессии после новогодних праздников

"Люди ждут, что Новый год принесет в их жизнь какие-то новшества, много новых эмоций, и жизнь будет совершенно другая, а, оказывается, что это просто календарный день, и наступает разочарование, или, наоборот, Новый год был таким ярким, что возвращаться в свою обычную жизнь не хочется. Как избавиться от чувства подавленности и опустошенности ? Все просто, взять себя за шиворот и вытащить из болота депрессии, как барон Мюнхгаузен", - говорит эксперт.