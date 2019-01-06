rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты назвали варианты выхода из депрессии после новогодних праздников

6 января 2019, 15:34
Фото: maxpixel.net
Психологи рассказали RostovGazeta, почему люди так тяжело переживают праздники, и поделились секретами, как пережить новогоднюю опустошенность.

По мнению психолога Кристины Устименко, у людей после праздника наступает новогодняя опустошенность, и все из-за обманутых надежд.

"Люди ждут, что Новый год принесет в их жизнь какие-то новшества, много новых эмоций, и жизнь будет совершенно другая, а, оказывается, что это просто календарный день, и наступает разочарование, или, наоборот, Новый год был таким ярким, что возвращаться в свою обычную жизнь не хочется. Как избавиться от чувства подавленности и опустошенности ? Все просто, взять себя за шиворот и вытащить из болота депрессии, как барон Мюнхгаузен", - говорит эксперт.

Есть один секретный способ, как справиться с апатией. Взять лист и разделить его на две части с одной стороны написать, что вас расстраивает, а с другой - как можно этого избежать.

"Только запомните главное правило: нет слова "не знаю", есть "не хочу думать". Безрадостность уйдет, когда вы сами сделаете свою жизнь интересной для себя", - подчеркивает эксперт.

Другой психолог посоветовала за три дня до выхода на работу начать подготавливать свой организм.

"Если ваша работа связана с утренними подъемами, то заранее начать вставать рано, чтобы войти в привычный режим. Постараться выполнять все свои важные дела до того времени, когда у вас заканчивается работа. Например, работаете вы с 10 до 18 часов, значит надо встать в 8 и сделать все важные дела, если они есть, до 18 часов, не затягивая, то есть должно быть ощущение границ", - подчеркнула психолог Ирина Нефедченко.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28