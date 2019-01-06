Эксперты назвали варианты выхода из депрессии после новогодних праздников

По мнению психолога Кристины Устименко, у людей после праздника наступает новогодняя опустошенность, и все из-за обманутых надежд.
"Люди ждут, что Новый год принесет в их жизнь какие-то новшества, много новых эмоций, и жизнь будет совершенно другая, а, оказывается, что это просто календарный день, и наступает разочарование, или, наоборот, Новый год был таким ярким, что возвращаться в свою обычную жизнь не хочется. Как избавиться от чувства подавленности и опустошенности ? Все просто, взять себя за шиворот и вытащить из болота депрессии, как барон Мюнхгаузен", - говорит эксперт.
Есть один секретный способ, как справиться с апатией. Взять лист и разделить его на две части с одной стороны написать, что вас расстраивает, а с другой - как можно этого избежать.
"Только запомните главное правило: нет слова "не знаю", есть "не хочу думать". Безрадостность уйдет, когда вы сами сделаете свою жизнь интересной для себя", - подчеркивает эксперт.
Другой психолог посоветовала за три дня до выхода на работу начать подготавливать свой организм.
"Если ваша работа связана с утренними подъемами, то заранее начать вставать рано, чтобы войти в привычный режим. Постараться выполнять все свои важные дела до того времени, когда у вас заканчивается работа. Например, работаете вы с 10 до 18 часов, значит надо встать в 8 и сделать все важные дела, если они есть, до 18 часов, не затягивая, то есть должно быть ощущение границ", - подчеркнула психолог Ирина Нефедченко.