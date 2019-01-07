Инспекторы ДПС в Ростовской области спасли замерзающих водителя и пассажира

Полицейские заметили на дороге автомобиль с включенными аварийными сигналами. Сотрудники ДПС остановились, чтобы узнать, что случилось.
Оказалось, что машина сломалась, а водитель уже отчаялся получить помощь. Мужчина даже не мог завести автомобиль, чтобы согреться.
"Сотрудники ГИБДД помогли откатить транспортное средство на обочину, и посадили водителя и пассажира в свой патрульный автомобиль, чтобы согреться от холода, а затем полицейские вызвали эвакуатор, который отвез сломанную машину к месту ремонта", - сказано в сообщении.
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