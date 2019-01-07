Инспекторы ДПС в Ростовской области спасли замерзающих водителя и пассажира

"Сотрудники ГИБДД помогли откатить транспортное средство на обочину, и посадили водителя и пассажира в свой патрульный автомобиль, чтобы согреться от холода, а затем полицейские вызвали эвакуатор, который отвез сломанную машину к месту ремонта", - сказано в сообщении.