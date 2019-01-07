rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Инспекторы ДПС в Ростовской области спасли замерзающих водителя и пассажира

7 января 2019, 14:15
Фото: pixabay.com
Сотрудники ДПС Межмуниципального отдела "Каменский" помогли застрявшему в непогоду в дороге ВАЗ-2199, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Полицейские заметили на дороге автомобиль с включенными аварийными сигналами. Сотрудники ДПС остановились, чтобы узнать, что случилось.

Оказалось, что машина сломалась, а водитель уже отчаялся получить помощь. Мужчина даже не мог завести автомобиль, чтобы согреться.

"Сотрудники ГИБДД помогли откатить транспортное средство на обочину, и посадили водителя и пассажира в свой патрульный автомобиль, чтобы согреться от холода, а затем полицейские вызвали эвакуатор, который отвез сломанную машину к месту ремонта", - сказано в сообщении.

р2

Материалы по теме
Новорожденного с редчайшим заболеванием спасли врачи в КраснодареЗа сутки в Крыму спасли 11 туристов
#Новости#Анна Петрова#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28