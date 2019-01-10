Четырехзвездочную гостиницу "Дон-Плаза" в Ростове оценили в 800 млн рублей

В представленном отчете говорится, что было оценено: здание гостиницы (15,3 тысячи квадратных метров), комплекс сооружений (500 квадратных метров) и шесть земельных участков (восемь тысяч квадратных метров). По мнению оценщика, комплекс "Интурист" наиболее эффективно будет продолжить использовать в качестве гостиницы.
В четырехзвездочной гостинице "Дон-Плаза" есть президентские апартаменты, трехкомнатный люкс, студии-люкс (18), бизнес-двухместный и одноместный (39), стандарт одноместный и двухместный (133), номера первой категории (17).
"Доступ к объекту оценки оценивается как отличный. Подъезд осуществляется с улицы Большой Садовой. Доступ к объекту оценки возможен автомобильным транспортом", - говорится в отчете.
Собственники "Интуриста" заявили о ликвидации компании из-за недостаточной прибыли в начале 2017 года. Конкурсное производство было введено в мае прошлого года. Отель "Дон-Плаза" - бывшая гостиница "Интурист".
С 1992 года гостиница принадлежит Игорю Горину и Андрею Демишину. У заемщиков появились проблемы с выплатой кредитов в 2016 году, их задолженность составила более миллиарда рублей. Предприниматели и банк подписали соглашение об урегулировании задолженности летом 2017 года.