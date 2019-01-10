Четырехзвездочную гостиницу "Дон-Плаза" в Ростове оценили в 800 млн рублей

С 1992 года гостиница принадлежит Игорю Горину и Андрею Демишину. У заемщиков появились проблемы с выплатой кредитов в 2016 году, их задолженность составила более миллиарда рублей. Предприниматели и банк подписали соглашение об урегулировании задолженности летом 2017 года.