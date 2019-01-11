Таганрогская школа избавится от имени бразильского стриптизера — директор

"Раньше наша школа носила название Валентины Терешковой, сейчас - просто общеобразовательная школа №12. Конечно, мы озадачим наших программистов. Если бы нашу школу назвали в честь человека, который много сделал для нашей страны - было бы хорошо… Я нормально отношусь к таким профессиям, как стриптизер, но школу так называть нельзя, мы же детей тут воспитываем", - комментирует Олейников.