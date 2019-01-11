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Таганрогская школа избавится от имени бразильского стриптизера — директор

11 января 2019, 11:57
Фото: yaplakal.com
Рикардо Милос
Специалисты вновь переименуют на Google-картах школу №12 в Таганроге Ростовской области, которую шутники обозвали в честь бразильского стиптизера Рикардо Милоса, рассказал директор школы Павел Олейников.

В конце декабря в 15 городах-миллионниках России прокатилась волна переименований учебных заведений, магазинов, памятников, библиотек и даже храмов на Google-картах. В частности, шутники называют школы и лицеи именем бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Он известен своими танцами, которые стали мемом на Западе несколько лет назад. Рикардо выступает в красной бандане на голове и в плавках с принтом американского флага.

"Раньше наша школа носила название Валентины Терешковой, сейчас - просто общеобразовательная школа №12. Конечно, мы озадачим наших программистов. Если бы нашу школу назвали в честь человека, который много сделал для нашей страны - было бы хорошо… Я нормально отношусь к таким профессиям, как стриптизер, но школу так называть нельзя, мы же детей тут воспитываем", - комментирует Олейников.

Фото: school12.virtualtaganrog.ru

Еще одно учебное заведение - школа №33 в Ростове-на-Дону была переименована на картах Google именем Рикардо Милоса. Однако сотрудники школы уверили, что уже написали в техподдержку Google с просьбой исправить искаженное название. Пока правки находятся на рассмотрении.

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