Таганрогская школа избавится от имени бразильского стриптизера — директор

В конце декабря в 15 городах-миллионниках России прокатилась волна переименований учебных заведений, магазинов, памятников, библиотек и даже храмов на Google-картах. В частности, шутники называют школы и лицеи именем бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Он известен своими танцами, которые стали мемом на Западе несколько лет назад. Рикардо выступает в красной бандане на голове и в плавках с принтом американского флага.
"Раньше наша школа носила название Валентины Терешковой, сейчас - просто общеобразовательная школа №12. Конечно, мы озадачим наших программистов. Если бы нашу школу назвали в честь человека, который много сделал для нашей страны - было бы хорошо… Я нормально отношусь к таким профессиям, как стриптизер, но школу так называть нельзя, мы же детей тут воспитываем", - комментирует Олейников.
Еще одно учебное заведение - школа №33 в Ростове-на-Дону была переименована на картах Google именем Рикардо Милоса. Однако сотрудники школы уверили, что уже написали в техподдержку Google с просьбой исправить искаженное название. Пока правки находятся на рассмотрении.