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ГК "Ростов-Дон" обыграл "Астраханочку"

16 января 2019, 18:02
Фото: rostovhandball.ru
Гандбольный клуб "Ростов-Дон" в гостях одержал победу над командой "Астраханочка" со счетом 29:32, сообщается на сайте ростовского клуба.

Ростовчанки ехали в Астрахань из Волгограда, дорога заняла 6 часов. После этого прошла тренировка.

До этого клубы уже встречались 30 октября, тогда "Ростов-Дон" выиграл со счетом 32:24. Теперь "Астраханочка" хотела отыграться, сам матч собрал более 400 зрителей.

Счет в игре открыли ростовчанки, первый гол они пропустили только на четвертой минуте. На перерыв команды ушли при счете 18:17 в пользу "Астраханочки".

Однако "Ростов-Дон" смог выиграть во всей игре. Матч состоялся в рамках Суперлиги.

Теперь в субботу ростовчанки сыграют с клубом "Ставрополье".

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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