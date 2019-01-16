ГК "Ростов-Дон" обыграл "Астраханочку"

Ростовчанки ехали в Астрахань из Волгограда, дорога заняла 6 часов. После этого прошла тренировка.
До этого клубы уже встречались 30 октября, тогда "Ростов-Дон" выиграл со счетом 32:24. Теперь "Астраханочка" хотела отыграться, сам матч собрал более 400 зрителей.
Счет в игре открыли ростовчанки, первый гол они пропустили только на четвертой минуте. На перерыв команды ушли при счете 18:17 в пользу "Астраханочки".
Однако "Ростов-Дон" смог выиграть во всей игре. Матч состоялся в рамках Суперлиги.
Теперь в субботу ростовчанки сыграют с клубом "Ставрополье".