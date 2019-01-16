Великую Ложу масонов откроют в Ростове

"Торжественное открытие Достопочтенной Ложи планируется в Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске в ближайшее время. Если Ложа будет открыта, с желающими стать членом общества проведут опрос, после этого братья примут решение о принятии или отклонении кандидата", - отметили в организации.