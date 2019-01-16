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Великую Ложу масонов откроют в Ростове

16 января 2019, 12:28
Фото: vk.com/grand_lodge_of_russia
В Ростове-на-Дону планируется открытие филиала Достопочтенной масонской Ложи России, сообщил RostovGazeta в организации "Великая Ложа России".

Сейчас Достопочтенные Ложи Великой Ложи России существуют в городах пяти из восьми федеральных округов России: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Магнитогорске и Челябинске. Также Ложа действует в Республике Беларусь.

"Торжественное открытие Достопочтенной Ложи планируется в Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске в ближайшее время. Если Ложа будет открыта, с желающими стать членом общества проведут опрос, после этого братья примут решение о принятии или отклонении кандидата", - отметили в организации.

Обряд посвящения в члены масонства можно пройти в любом другом городе. Членство в год стоит от шести до 10 тысяч рублей, само посвящение обойдется в 10 - 20 тысяч рублей.

Великая ложа России (ВЛР) — масонская регулярная Великая ложа в России. Великая ложа России была создана в 1995 году, она стала первой национальной Великой ложей, воссозданной после запрета масонства и официального закрытия всех масонских организаций России в 1822 году.

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