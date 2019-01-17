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«Россети» и энергетики Сербии подписали договор о сотрудничестве

17 января 2019, 11:19
Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в Белграде подписали меморандум по развитию инноваций в электроэнергетической сфере.

Документом определяются основные направления сотрудничества РФ и Сербии по данному направлению.

Как пишут «Новые известия», встреча прошла 17 января в рамках официального визита российского президента Владимира Путина в Республику Сербия. В церемонии подписания принимал участие специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

В планах сторон, среди прочего, совместная разработка инновационных продуктов с применением цифровых технологий, взаимодействие в области проектирования и обновления энергетических систем, внедрения интеллектуальных систем управления распределительными сетями с использованием технологий «Умный город». Кроме этого, будут проводиться технические исследования, совершаться обмен опытом по использованию систем учета электроэнергии. Также «Россети» не исключают возможности принять участие в реализации программы развития электросетей Сербии.

Отмечается, что российская компания активно работает над цифровой трансформацией систем электроэнергетики. Сербия тоже ставит перед собой аналогичные цели.

Учитывая опыт друг друга, государства планируют совместное развитие электросетевых комплексов Российской Федерации и Республики Сербия, а также продвижение общими усилиями технологических решений на рынки других стран, о чем по итогам меморандума заявил Ливинский.

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