«Россети» и энергетики Сербии подписали договор о сотрудничестве

В планах сторон, среди прочего, совместная разработка инновационных продуктов с применением цифровых технологий, взаимодействие в области проектирования и обновления энергетических систем, внедрения интеллектуальных систем управления распределительными сетями с использованием технологий «Умный город». Кроме этого, будут проводиться технические исследования, совершаться обмен опытом по использованию систем учета электроэнергии. Также «Россети» не исключают возможности принять участие в реализации программы развития электросетей Сербии.