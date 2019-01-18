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Posted 18 января 2019, 14:46

Published 18 января 2019, 14:46

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Пострадавшего при взрыве в Шахтах ребенка выписали из больницы

18 января 2019, 14:46
В Ростовской области из медучреждения выписали девочку, которая получила ранения при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах, сообщает Заксобрание региона.

"Ребенок находился на лечении вместе с бабушкой. Были проведены все необходимые процедуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что девочку Апполинарию выписали домой.

Напомним, из-за взрыва были разрушены два этажа здания. Из-под завалов извлекли пострадавших - девочку и ее отца, они были госпитализировали. Мать ребенка погибла от полученных травм.

Всего при взрыве погибли пять человек.

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