Пострадавшего при взрыве в Шахтах ребенка выписали из больницы

В Ростовской области из медучреждения выписали девочку, которая получила ранения при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах, сообщает Заксобрание региона.

"Ребенок находился на лечении вместе с бабушкой. Были проведены все необходимые процедуры", - сказано в сообщении. Отмечается, что девочку Апполинарию выписали домой. Напомним, из-за взрыва были разрушены два этажа здания. Из-под завалов извлекли пострадавших - девочку и ее отца, они были госпитализировали. Мать ребенка погибла от полученных травм. Всего при взрыве погибли пять человек.