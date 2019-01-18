Пострадавшего при взрыве в Шахтах ребенка выписали из больницы

Posted 18 января 2019, 14:46
Published 18 января 2019, 14:46
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Ребенок находился на лечении вместе с бабушкой. Были проведены все необходимые процедуры", - сказано в сообщении.
Отмечается, что девочку Апполинарию выписали домой.
Напомним, из-за взрыва были разрушены два этажа здания. Из-под завалов извлекли пострадавших - девочку и ее отца, они были госпитализировали. Мать ребенка погибла от полученных травм.
Всего при взрыве погибли пять человек.