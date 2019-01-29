Производители косметики в Ростовской области бегут с рынка из-за убытков

"Проблема региона заключается как раз в том, что у нас нет никаких производств именно косметических, серьезных я имею в виду. Ингредиентов для изготовления нет, и это касается всей России, поэтому приходится закупать из-за рубежа. Естественно, это сказывается на цене, так как все зависит от курса евро, ведь, как правило, активы закупаются в Европе, что-то в России уже через посредников", - рассказала Уварова.