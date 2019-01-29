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Производители косметики в Ростовской области бегут с рынка из-за убытков

29 января 2019, 14:42
Фото: Farid Saifullin/CC BY 3.0 / vimeo.com
Производители косметики и парфюмерии в Ростовской области уходят с рынка, так как развивать этот бизнес в регионе мешает как отсутствие специализированных лабораторий, так и помощи от властей, рассказали опрошенные RostovGazeta эксперты.

Как сообщает программа "Бизнес-Вектор", доля отечественного в декоративной косметике ничтожно мала - около 10%, и хуже обстоят дела только с духами. Наибольшие показатели у шампуней, гелей для душа и зубных паст, 60% этой продукции сделано в России. Правда, из иностранных составляющих.

Сырье из-за рубежа

В Ростовской области зарегистрировано 8 компаний, специализирующихся на производстве косметической и парфюмерной продукции: ООО "Агро", "Диа-Хелп", "Инова", "Террафарм", "Миг-Плюс", "Натуральный элемент", "Трио", "Ламед". Из них 5 находится в стадии ликвидации.

По словам представителя компании "Инова" Инны Уваровой, этот сегмент поверхностно развит в Ростовской области.

"Проблема региона заключается как раз в том, что у нас нет никаких производств именно косметических, серьезных я имею в виду. Ингредиентов для изготовления нет, и это касается всей России, поэтому приходится закупать из-за рубежа. Естественно, это сказывается на цене, так как все зависит от курса евро, ведь, как правило, активы закупаются в Европе, что-то в России уже через посредников", - рассказала Уварова.

Фото: freepik / freepik.com

Основатель компаний “Первое решение” и “Натура Сиберика” Андрей Трубников также подтверждает, что закупка сырья за рубежом для изготовления косметики влияет на продажи.

"Если опять курс доллара будет расти, то, изготовляя шампунь на импортных компонентах, я буду вынужден повышать цены. И люди будут пользоваться шампунем, но растягивать одну бутылочку будут на три месяца", - рассказал Трубников.

Президент Торгово-Промышленной палаты России Сергей Катырин уверен, что в этой нише нам нужно стать достаточно свободными от запада.

"На сегодняшний день мы на 90 процентов все наше сырье потребляем из-за рубежа. Конечно, нужна поддержка государства в этом плане, потому что есть и НИИ, есть и светлые умы, которые не только с точки зрения дизайна, но и с точки зрения производных для производства этой продукции готовы делать", - сообщил Катырин.

Отсутствие лабораторий

Большинство новичков на рынке косметики начинают в лабораторных условиях. Потом отдают свой продукт крупной фабрике на контракт. А до собственного производства многие не доживают. С другой стороны, крупные международные корпорации готовы платить за игру на нашем рынке.

Однако производителям в Ростовской области приходится сотрудничать с Москвой, так как в регионе отсутствует контрактное производство.

"Это значит, что у нас нет лабораторий, которые производили для кого-нибудь по заказу косметику. Есть небольшие, а так все идет из Москвы. По нашим разработкам они нам производят продукты, а остальное уже все на нас", - рассказала Уварова.

Одна из компаний отказалась рассказывать о своем производстве, так как заявила, что вовсе собирается уходить с рынка.

Фото: Valentina Costi/CC BY 2.0 / flickr.com

"С нынешними условиями работы мы скоро прекращаем производство. У нас крайне сложная ситуация в отрасли: закрылись куча организаций, контрагентов. Я не хочу ни о чем говорить, потому что кроме матов вы от меня ничего не услышите: ни в отношении местных властей, ни в отношении глобального. Я просто не хочу лезть в эти игры", - рассказала представитель компании, пожелавшая остаться анонимной.

Против маркировки

Большие и средние компании не жалуются на конкуренцию. Хотя она и обострилась, особенно в массовом сегменте, где как раз и работают отечественные косметические компании. Уже в текущем декабре часть косметической продукции могут обязать дополнительной маркировкой. Цель властей - защита от контрафакта, но участники рынка в этой мере видят для себя только расходы, сообщает "Бизнес-вектор".

Фото: freepik / freepik.com

"Там, где большой объем контрафактной продукции, я поддерживаю - цель маркировки понятна. Там, где есть опасность для здоровья - это лекарства. И здесь тоже и отрасль поддерживает, и население, и мы. В парфюмерно-косметической продукции это мизер", - подчеркивает Катырин.

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