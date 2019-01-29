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Posted 29 января 2019, 09:52

Published 29 января 2019, 09:52

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В 2018 году за нарушение чистоты в Ростовской области выписали штрафы на 55 млн руб

29 января 2019, 09:52
За 2018 год в Ростовской области за нарушения чистоты и порядка выписали штрафов на 55,6 миллиона рублей, сообщило областное правительство.

Всего за указанный период в регионе выявили девять тысяч нарушений, по которым составили около 8,5 тысячи протоколов. При этом основная часть взысканий перечисляется в бюджеты муниципалитетов, которые потратят деньги на благоустройство.

Из общего числа протоколов более 5,8 тысячи составили за несоблюдение порядка на территории, более 1,4 тысячи протоколов - за торговлю в неположенных местах, 553 протокола - за уклонение от исполнения административного наказания, 207 протоколов - за выжигание сухой травы и 116 протоколов - за порчу зеленых насаждений.

Отмечается, что к ответственности привлекли 287 должностных лиц руководящего состава администраций муниципалитетов и 145 чиновников структурных подразделений.

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