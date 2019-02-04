На "Евродоне" введена процедура наблюдения

Posted 4 февраля 2019, 10:08
Published 4 февраля 2019, 10:08
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В документе говорится, что требования предпринимателя в размере 4,1 миллиона рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Евродон". Временным управляющим на предприятии утвержден Дмитрий Денисенко из Ассоциации арбитражных управляющих "Гарантия". Его отчет будет рассмотрен судом 2 июля 2019 года.
Иск о банкротстве крупнейшего производителя мяса птицы в регионе был подан предпринимателем Николаем Осиничем осенью 2018 года.
Ранее также стало известно о том, что с иском о банкротстве "Евродон-Юг" обратился в суд Внешэкономбанк. На минувшей неделе сообщалось, что бывшим владельцем "Евродона" Вадимом Ванеевым были поданы иски о банкротстве предприятий "Донстар", "Мишель-Алко" и "ТД Утолина".
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