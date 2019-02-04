На "Евродоне" введена процедура наблюдения

Ранее также стало известно о том, что с иском о банкротстве "Евродон-Юг" обратился в суд Внешэкономбанк. На минувшей неделе сообщалось, что бывшим владельцем "Евродона" Вадимом Ванеевым были поданы иски о банкротстве предприятий "Донстар", "Мишель-Алко" и "ТД Утолина".