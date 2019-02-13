Более 500 экспонатов представят в Ростове в день памяти Михаила Шолохова

"В "Шолохов-Центре" на выставке "Милая, милая моя семья…" будет представлена самая масштабная в истории музея-заповедника выставка: более 500 уникальных экспонатов, в том числе более 100 – из мемориального дома на Усадьбе М.А. Шолохова в станице Вешенской, рассказывают о большой и дружной семье великого писателя, о доме, где Шолоховы жили с 1949 года, о семейных традициях", - сообщили организаторы.