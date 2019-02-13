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Более 500 экспонатов представят в Ростове в день памяти Михаила Шолохова

13 февраля 2019, 20:23
Фото: sholokhov.ru
В Ростове в день памяти писателя Михаила Шолохова будет представлено более 500 уникальных экспонатов, связанных с писателем, сообщила научный сотрудник информационного отдела Музея-заповедника М.А.Шолохова Татьяна Нектова.

"В "Шолохов-Центре" на выставке "Милая, милая моя семья…" будет представлена самая масштабная в истории музея-заповедника выставка: более 500 уникальных экспонатов, в том числе более 100 – из мемориального дома на Усадьбе М.А. Шолохова в станице Вешенской, рассказывают о большой и дружной семье великого писателя, о доме, где Шолоховы жили с 1949 года, о семейных традициях", - сообщили организаторы.

Выставка пройдет в день памяти писателя.

Михаил Шолохов, русский советский писатель и киносценарист, родился на хуторе Кружилин станицы Вешенской Ростовской области. Известность принесли такие произведения, как "Тихий Дон", "Они сражались за родину", "Судьба человека", "Поднятая целина".

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