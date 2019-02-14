Эксперты: татуировка - один из источников заражения гепатитом С

Также Коваленко рассказал, что полностью застраховаться от заражения невозможно. Но каждый может свести риски заражения к минимуму. Так, лучше не делать в случайных непроверенных местах татуаж, в частности, косметический, а также маникюр, инъекции, вырывать и лечить зубы. Кроме этого, даже в проверенных местах нужно обращать внимание на то, чтобы врач или мастер использовал одноразовый инструмент и шприцы или доставал их из стерильной упаковки при вас. Любая профилактика оказывается проще и дешевле, чем лечение, добавил специалист. При любых сомнениях относительно своего здоровья лучше сдать анализы и пройти обследование.