Эксперты: татуировка - один из источников заражения гепатитом С

По словам председателя правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никиты Коваленко, в настоящее время достоверная статистика о том, как люди заражаются гепатитом С, отсутствует, пишут «Новые известия».
Клинические исследования по способам заражения по известным причинам никогда не проводились. А так как даже острая стадия гепатита чаще всего протекает без выраженных симптомов, многие узнают о своей болезни спустя много лет после заражения. Тогда болезнь уже вызывает тяжелые последствия, а время заражения можно определить только примерно, основываясь на информации, полученной от пациента.
В реальности, в 90% случаев люди не знают, как они заразились, пояснил эксперт. При этом только в 2017 году выявили более 67 тысяч новых случаев гепатита С, и это статистика только официальных источников.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованным в конце 2018 года, 22% жителей России ничего не знают о гепатите С. Свыше четверти «осведомленных» не знают либо заблуждаются по поводу способов заражения (28%), излечимости (29%).Около половины опрошенных (47%) не знают о том, что гепатит С на ранних стадиях протекает без какой-либо симптоматики, добавили эксперты.
Если у вас имеется хотя бы одна татуировка, вы уже в группе риска. В офисах ИНВИТРО с 6 февраля по 31 марта в рамках акции можно сдать необходимые анализы со скидкой и выяснить, насколько безопасны ваши татуировки, добавил представитель компании. Подробную информацию можно получить на сайте ИНВИТРО.
Также Коваленко рассказал, что полностью застраховаться от заражения невозможно. Но каждый может свести риски заражения к минимуму. Так, лучше не делать в случайных непроверенных местах татуаж, в частности, косметический, а также маникюр, инъекции, вырывать и лечить зубы. Кроме этого, даже в проверенных местах нужно обращать внимание на то, чтобы врач или мастер использовал одноразовый инструмент и шприцы или доставал их из стерильной упаковки при вас. Любая профилактика оказывается проще и дешевле, чем лечение, добавил специалист. При любых сомнениях относительно своего здоровья лучше сдать анализы и пройти обследование.