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В Ростовской области появится парк с домиками на деревьях и скейт-парком

14 февраля 2019, 08:54
Фото: Центр компетенций по развитию городской среды / facebook.com
Игровые домики на деревьях и скейт-парк появится в парке Красных Партизан в слободе Большая Мартыновка Ростовской области после благоустройства, сообщается в группе центра компетенций по развитию городской среды в Facebook.

В настоящее время в зеленом и чистом парке нечем заняться - в нем расположены несколько арт-объектов от местных умельцев, здание старого кинотеатра, неработающий фонтан и детская площадка.

После благоустройства в парке создадут тихую зону с беседкой и столами для игры в шахматы, отремонтируют фонтан и расширят зону перед ним, установят новые лавочки. Также появятся спортплощадка и антивандальные теннисные столы.

Кроме того, по просьбам местных жителей оборудуют скейт-парк, а особенностью парка станут домики для игр на деревьях, которые выдержат не только детей, но и взрослых.

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#Новости#Общество
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