В Ростовской области появится парк с домиками на деревьях и скейт-парком

В настоящее время в зеленом и чистом парке нечем заняться - в нем расположены несколько арт-объектов от местных умельцев, здание старого кинотеатра, неработающий фонтан и детская площадка.
После благоустройства в парке создадут тихую зону с беседкой и столами для игры в шахматы, отремонтируют фонтан и расширят зону перед ним, установят новые лавочки. Также появятся спортплощадка и антивандальные теннисные столы.
Кроме того, по просьбам местных жителей оборудуют скейт-парк, а особенностью парка станут домики для игр на деревьях, которые выдержат не только детей, но и взрослых.