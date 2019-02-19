Ужесточение закона о вейпах готовят депутаты Ростовской области

"Продавать и использовать вейпы теперь нельзя не только у спортивных объектов, детских, образовательных и медицинских организаций, но также во всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов на пляжах", - сообщили в Заксобрании.