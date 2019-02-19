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Ужесточение закона о вейпах готовят депутаты Ростовской области

19 февраля 2019, 11:05
Фото: Mike Mozart/CC BY 2.0 / wikimedia.org
В Ростовской области депутаты доработали закон об электронных сигаретах, и теперь "вейпы" нельзя не только покупать, но и использовать в общественных местах, сообщили в Законодательном собрании Ростовской области.

Напомним, что с 1 июня 2018 года в Ростовской области официально запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Теперь в развитии этого законопроекта депутаты вносят поправки.

"Продавать и использовать вейпы теперь нельзя не только у спортивных объектов, детских, образовательных и медицинских организаций, но также во всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов на пляжах", - сообщили в Заксобрании.

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#Новости#Наталья Подольская#Общество
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