AliExpress придет во ВКонтакте

В социальную сеть интегрируют весь ассортимент AliExpress.
AliExpress расширяет сотрудничество с социальной сетью ВКонтакте и начинает проект по тестированию social e-com в России. Интеграция стартует в конце февраля, когда запустится первая версия приложения маркетплейса на платформе VK Apps, — такие сервисы не требуют установки и запускаются внутри ВКонтакте. В течение ближайших месяцев пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью VK Pay.
Следующим шагом взаимодействия станут специальные сниппеты товаров — расширенные ссылки во ВКонтакте. Обновление поможет аудитории соцсети удобно делиться будущими покупками: все ссылки на AliExpress автоматически преобразуются в карточки товаров с предпросмотром цен и иллюстраций. Пользователи смогут покупать товары, не покидая соцсеть — по клику на сниппет откроется специальное приложение AliExpress на платформе VK Apps. Дополнительная авторизация для оформления заказа не потребуется.