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AliExpress придет во ВКонтакте

20 февраля 2019, 12:27
Фото: alexeyzhilkin / freepik.com
Пресс-релиз

В социальную сеть интегрируют весь ассортимент AliExpress.

AliExpress расширяет сотрудничество с социальной сетью ВКонтакте и начинает проект по тестированию social e-com в России. Интеграция стартует в конце февраля, когда запустится первая версия приложения маркетплейса на платформе VK Apps, — такие сервисы не требуют установки и запускаются внутри ВКонтакте. В течение ближайших месяцев пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью VK Pay.

Следующим шагом взаимодействия станут специальные сниппеты товаров — расширенные ссылки во ВКонтакте. Обновление поможет аудитории соцсети удобно делиться будущими покупками: все ссылки на AliExpress автоматически преобразуются в карточки товаров с предпросмотром цен и иллюстраций. Пользователи смогут покупать товары, не покидая соцсеть — по клику на сниппет откроется специальное приложение AliExpress на платформе VK Apps. Дополнительная авторизация для оформления заказа не потребуется.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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