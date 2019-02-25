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Хранители памятников обратятся в Минкультуры из-за пропавших балконов в Ростове

25 февраля 2019, 12:30
Фото: Rost.galis/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Представители общества охраны памятников намерены обратиться в Минкультуры из-за пропавших со здания памятника культуры "Редакция газеты "Приазовский край" нескольких балконов, рассказал RostovGazeta руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.

Здание памятника культуры "Редакция газеты "Приазовский край" находится на Большой Садовой, 18. Один из координаторов общественной группы "Поток" на днях заметил, что со здания исчезли три старинных балкона с кованым ограждением.

"Мне уже доложили о произошедшем. Здание давно стоит на ремонте и реконструкции. Там несколько раз менялись собственники, возможно и сейчас сменился собственник. Будем разбираться с этой ситуацией. Соответствующее обращение отправим в Министерство культуры Ростовской области", - отметил Кожин.

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