Хранители памятников обратятся в Минкультуры из-за пропавших балконов в Ростове

"Мне уже доложили о произошедшем. Здание давно стоит на ремонте и реконструкции. Там несколько раз менялись собственники, возможно и сейчас сменился собственник. Будем разбираться с этой ситуацией. Соответствующее обращение отправим в Министерство культуры Ростовской области", - отметил Кожин.