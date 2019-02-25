Хранители памятников обратятся в Минкультуры из-за пропавших балконов в Ростове

Здание памятника культуры "Редакция газеты "Приазовский край" находится на Большой Садовой, 18. Один из координаторов общественной группы "Поток" на днях заметил, что со здания исчезли три старинных балкона с кованым ограждением.
"Мне уже доложили о произошедшем. Здание давно стоит на ремонте и реконструкции. Там несколько раз менялись собственники, возможно и сейчас сменился собственник. Будем разбираться с этой ситуацией. Соответствующее обращение отправим в Министерство культуры Ростовской области", - отметил Кожин.