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Подписчики раскритиковали ростовскую модель Костенко за поздравление с 23 февраля

25 февраля 2019, 05:23
Фото: @kostenko.94
В соцсетях пользователи в комментариях негативно отнеслись к публикации ростовчанки Анастасии Костенко, которая поздравила своего супруга Дмитрия Тарасова с 23 февраля, сообщается в Instagram девушки.

Девушка опубликовала фото, на котором она сидит на коленях Тарасова. Она поздравила его с 23 февраля и написала, что скучает по нему. Пользователи в комментариях спросили, зачем она рассказывает всем, какие у них отношения. Другие высмеяли постановочное фото.

"Ладно для личного архива, а на всеобщее обозрение зачем? Ненавижу постановочные профессиональные фото. Где на этом снимке любовь? Тут игра на камеру", - написал один из подписчиков.

Другой заявил, что не стоило выкладывать снимок на всеобщее обозрение.

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