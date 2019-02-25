Подписчики раскритиковали ростовскую модель Костенко за поздравление с 23 февраля

Девушка опубликовала фото, на котором она сидит на коленях Тарасова. Она поздравила его с 23 февраля и написала, что скучает по нему. Пользователи в комментариях спросили, зачем она рассказывает всем, какие у них отношения. Другие высмеяли постановочное фото.