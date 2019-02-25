СИБУР пополнил бюджет России на 100 млн долларов

Издание Nashgorod.ru пишет, что в 2015 году вопрос о привлечении средств государства в коммерческий проект вызвал жаркие споры – надо ли принципе кредитовать из государственных средств успешный бизнес, несмотря на то, что средства ФНБ допускается использовать для развития инфраструктурных проектов. Тем не менее власти поставили очень жесткие условия займа. Выплаты по кредиту пополняют бюджет России на десятки миллионов долларов. В федеральную казну уже поступило более 100 миллионов долларов платежей по процентам. Инвестиции в проект структурируются так, чтобы обеспечить максимальную защиту возврата денег ФНБ. Как выяснилось, доход ФНБ, полученный от инвестиций в проект «ЗапСибНефтехим», намного выше средней доходности от государственных облигаций США. ФНБ по традиции часть своих средств размещает именно в высоколиквидных американских ценных бумагах.
«При этом средства ФНБ были предоставлены на возвратной основе с доходностью, превышающей традиционные инструменты инвестирования по этому механизму», - сказал замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.
Торосов, не так давно побывавший в Тобольске на стройплощадке «ЗапСибНефтехима» подтвердил, что кредитная линия Фонда национального благосостояния России, предоставленная СИБУРу, обеспечила мощный синергетический эффект - государство помогло в реализации инфраструктурного проекта, обеспечивающего создание не только рабочих мест, но и диверсификации экономики, импортозамещение продукции, воплощению значительного несырьевого экспортного потенциала. Торосов также отметил, опережающие сроки воплощения в жизнь этого проекта и его общую стоимость, оказавшуюся ниже ранее утвержденного бюджета.
Благодаря выпуску на «ЗапСибНефтехим» двух миллионов тонн полимеров новые решения получат отрасли строительства, ЖКХ, атомобилестроения, медицины, упаковок для продуктов питания и другие. Из произведенного за год на заводе объема продукции можно изготовить два миллиона километров долговечных водопроводных труб. Таким образом, в теории, для понимания масштаба объемов, получится заменить все потенциально износившиеся трубы в стране. Но это красивый образ, на практике, конечно, продукция завода пойдет и в другие сегменты, а также на экспорт.
Полиэтилен и полипропилен применяют при изготовлении пленок, напорных труб для водо- и газоснабжения, жесткой тары для различных сфер производства (начиная от флаконов и кончая резервуарами), листов, производства деталей автомобилей и оборудования в отраслях машиностроения, приборостроения, транспортной тары (ящиков, контейнеров), многослойной упаковки, литьевых изделий, оболочек проводов и кабелей, покрытий/ламинации упаковки, изделий, изготавливаемых способами формования и экструзии.
Каждый год комплекс сможет отправлять на экспорт продукции на 140 миллиардов рублей. Нефтехимический комбинат в Сибири позволит производителям из разных субъектов РФ значительно расширить масштабы своего бизнеса. Сибирь ощутит это в полной мере. Речь идет о наполняемости бюджета и росте бизнес-активности в регионе за счет развития бизнесов по производству полимерных изделий.