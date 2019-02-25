СИБУР пополнил бюджет России на 100 млн долларов

Издание Nashgorod.ru пишет, что в 2015 году вопрос о привлечении средств государства в коммерческий проект вызвал жаркие споры – надо ли принципе кредитовать из государственных средств успешный бизнес, несмотря на то, что средства ФНБ допускается использовать для развития инфраструктурных проектов. Тем не менее власти поставили очень жесткие условия займа. Выплаты по кредиту пополняют бюджет России на десятки миллионов долларов. В федеральную казну уже поступило более 100 миллионов долларов платежей по процентам. Инвестиции в проект структурируются так, чтобы обеспечить максимальную защиту возврата денег ФНБ. Как выяснилось, доход ФНБ, полученный от инвестиций в проект «ЗапСибНефтехим», намного выше средней доходности от государственных облигаций США. ФНБ по традиции часть своих средств размещает именно в высоколиквидных американских ценных бумагах.