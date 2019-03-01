Шестилетний шахматист из Ростова победил на Первенстве ЮФО

Турнир проводился по швейцарской системе. В нем ростовский шахматист победил в семи партиях из девяти, что позволило ему досрочно занять первую строчку рейтинга.
В соревнованиях приняли участие 34 шахматиста из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея и Калмыкия.
"Успех Николая Бирменко стал неожиданностью, поскольку специалисты считали фаворитом еще одного ростовчанина "опытного" семилетнего игрока Александра Омельчука, но он остался за чертой призеров", - отметили в городской администрации.
Мальчик увлекается шахматами с четырех лет, и уже принимал участие в региональных и всероссийских соревнованиях.