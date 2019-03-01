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Шестилетний шахматист из Ростова победил на Первенстве ЮФО

1 марта 2019, 07:49
Фото: rostov-gorod.ru
Шестилетний житель Ростова-на-Дону Николай Бирменко занял первое место в личном первенстве Южного федерального округа по классическим шахматам среди детей до девяти лет, говорится в сообщении городской администрации.

Турнир проводился по швейцарской системе. В нем ростовский шахматист победил в семи партиях из девяти, что позволило ему досрочно занять первую строчку рейтинга.

В соревнованиях приняли участие 34 шахматиста из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея и Калмыкия.

"Успех Николая Бирменко стал неожиданностью, поскольку специалисты считали фаворитом еще одного ростовчанина "опытного" семилетнего игрока Александра Омельчука, но он остался за чертой призеров", - отметили в городской администрации.

Мальчик увлекается шахматами с четырех лет, и уже принимал участие в региональных и всероссийских соревнованиях.

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