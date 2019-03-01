"Тигр", "Пантеру" и штурмовое орудие приобретут для "Самбекских высот" под Ростовом

Заказчиком выступил "Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник". Из документов следует, что для интерактивной площадки народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" планируется приобрести недействующие копии танков Pz.Kpfw.VI Ausf E "Тигр и Pz.Kpfw.V Ausf D2 "Пантера", а также самоходного штурмового орудия StuG III Ausf G.
Начальная стоимость контракта составляет 18,3 миллиона рублей. Копии должны внешне соответствовать историческим чертежам оригинальных изделий и реальным размерам техники, а также предназначены для размещения на открытой площадке.
Внешний вид копий немецкой техники с любого ракурса должен быть максимально приближен к реальным изделиям, участвовавшим в боях на Миус-фронте в августе 1943 года. Коэффициент соответствия должен быть не менее 95%.
Исполнитель обязуется поставить копии техники в музей в течении 8 месяцев с момента заключения контракта.
Ранее сообщалось, что для музейного комплекса будут закуплены также недействующие копии танка Т-34-76 и немецкой пушки калибром 105 миллиметров. Максимальная стоимость контракта составляет семь миллионов рублей.