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"Тигр", "Пантеру" и штурмовое орудие приобретут для "Самбекских высот" под Ростовом

1 марта 2019, 13:19
Фото: CC0 / wikimedia.org
Коллекция Военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", строительство которого ведется в Неклиновском районе Ростовской области пополнится еще тремя копиями немецкой военной техники для интерактивной площадки, соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступил "Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник". Из документов следует, что для интерактивной площадки народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" планируется приобрести недействующие копии танков Pz.Kpfw.VI Ausf E "Тигр и Pz.Kpfw.V Ausf D2 "Пантера", а также самоходного штурмового орудия StuG III Ausf G.

Начальная стоимость контракта составляет 18,3 миллиона рублей. Копии должны внешне соответствовать историческим чертежам оригинальных изделий и реальным размерам техники, а также предназначены для размещения на открытой площадке.

Внешний вид копий немецкой техники с любого ракурса должен быть максимально приближен к реальным изделиям, участвовавшим в боях на Миус-фронте в августе 1943 года. Коэффициент соответствия должен быть не менее 95%.

Исполнитель обязуется поставить копии техники в музей в течении 8 месяцев с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что для музейного комплекса будут закуплены также недействующие копии танка Т-34-76 и немецкой пушки калибром 105 миллиметров. Максимальная стоимость контракта составляет семь миллионов рублей.

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#Новости#Экономика
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