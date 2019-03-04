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Жителей Ростова предупредили о сильном ветре

4 марта 2019, 12:43
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в понедельник ожидается сильный ветер, говорится в сообщении городской администрации.

По данным управления ГО и ЧС, порывы ветра могут достигать до 15-18 метров в секунду. Временами также ожидаются осадки в виде дождя.

Из-за ветра возможны обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций, повреждение крыш. В связи с этим городские власти рекомендуют жителям города не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями.

Также региональное МЧС распространило информацию о сильном гололеде и изморози на территории региона. Штормовое предупреждение объявлено на 4 и 5 февраля.

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#Новости#Происшествия
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