Жителей Ростова предупредили о сильном ветре

По данным управления ГО и ЧС, порывы ветра могут достигать до 15-18 метров в секунду. Временами также ожидаются осадки в виде дождя.
Из-за ветра возможны обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций, повреждение крыш. В связи с этим городские власти рекомендуют жителям города не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями.
Также региональное МЧС распространило информацию о сильном гололеде и изморози на территории региона. Штормовое предупреждение объявлено на 4 и 5 февраля.