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"Хор Турецкого" проведет бесплатный концерт на "Ростов-Арене"

6 марта 2019, 11:45
Фото: Elena R. Stambulyan/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
"Хор Турецкого" сыграет бесплатный концерт для ростовчан этой весной, сообщила пресс-секретарь "Ростов-Арены" Мария Рогудеева.

По ее словам, мероприятие планируют провести на стадионе, но пока не ясно, как именно. "Известно, что весной "Хор Турецкого" сыграет бесплатный концерт в честь 270-летия Ростова", - добавила Рогудеева.

Она отметила, что точная дата и возможное количество зрителей станут известны позже. "Михаил Турецкий приедет в Ростов 8 марта, вечером у коллектива будет концерт. Днем артист планирует осмотреть стадион", - рассказала сотрудница организации.

"Хор Турецкого" — музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. Артисты коллектива без фонограммы исполняют мировую классику, рок, оперу, джаз, народную и популярную музыку.

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