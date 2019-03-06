"Хор Турецкого" проведет бесплатный концерт на "Ростов-Арене"

По ее словам, мероприятие планируют провести на стадионе, но пока не ясно, как именно. "Известно, что весной "Хор Турецкого" сыграет бесплатный концерт в честь 270-летия Ростова", - добавила Рогудеева.
Она отметила, что точная дата и возможное количество зрителей станут известны позже. "Михаил Турецкий приедет в Ростов 8 марта, вечером у коллектива будет концерт. Днем артист планирует осмотреть стадион", - рассказала сотрудница организации.
"Хор Турецкого" — музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. Артисты коллектива без фонограммы исполняют мировую классику, рок, оперу, джаз, народную и популярную музыку.