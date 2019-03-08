"Красавицу золотого возраста" выбрали в Ростовской области

Все участницы являются клиентами учреждений соцобслуживания населения. Они приехали из нескольких городов, в том числе Ростова, Новочеркасска, Семикаракорска.
Конкурс состоялся в Таганроге, перед его началом профессиональные визажисты сделали участницам макияж. Конкурсантки должны были проявить себя в нескольких заданиях.
"Участницы рассказывали о себе, вспоминали крылатые фразы из советских фильмов. Кроме того, они угадывали фильм по одному кадру", - сказано в сообщении.
Победительниц выбрали в нескольких номинациях, в том числе "Миссис Шарм", "Миссис Элегантность". Титул "Миссис Красота золотого возраста" - 2019" достался Раисе Димовой.