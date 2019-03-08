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"Красавицу золотого возраста" выбрали в Ростовской области

8 марта 2019, 13:01
Фото: donland.ru
В Ростовской области состоялся необычный конкурс красоты, участницами которого стали женщины возрастной категории "55 плюс", сообщили в правительстве региона.

Все участницы являются клиентами учреждений соцобслуживания населения. Они приехали из нескольких городов, в том числе Ростова, Новочеркасска, Семикаракорска.

Конкурс состоялся в Таганроге, перед его началом профессиональные визажисты сделали участницам макияж. Конкурсантки должны были проявить себя в нескольких заданиях.

"Участницы рассказывали о себе, вспоминали крылатые фразы из советских фильмов. Кроме того, они угадывали фильм по одному кадру", - сказано в сообщении.

Победительниц выбрали в нескольких номинациях, в том числе "Миссис Шарм", "Миссис Элегантность". Титул "Миссис Красота золотого возраста" - 2019" достался Раисе Димовой.

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