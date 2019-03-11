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Posted 11 марта 2019, 11:50

Published 11 марта 2019, 11:50

Modified 17 сентября 2022, 15:52

Updated 17 сентября 2022, 15:52

Огромного дикого кабана заметили на кладбище в Ростове

11 марта 2019, 11:50
В Ростове-на-Дону заметили большого дикого кабана, сообщается в городском паблике.

Животное рылось в земле на территории Нижнегниловского кладбища, очевидец проходил по соседнему переулку и сначала услышал, а потом увидел кабана. Горожанин успел сделать только один снимок, и поспешил покинуть место, так как до дикого зверя всего было метров 10.

Как отмечают пользователи, в последнее время в Ростове стало слишком много кабанов, до этого бегающих животных заметили на Орбитальной. Правда, ряд комментаторов утверждает, что это не дикий кабан, а декоративная домашняя свинья.

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