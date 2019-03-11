Огромного дикого кабана заметили на кладбище в Ростове

Животное рылось в земле на территории Нижнегниловского кладбища, очевидец проходил по соседнему переулку и сначала услышал, а потом увидел кабана. Горожанин успел сделать только один снимок, и поспешил покинуть место, так как до дикого зверя всего было метров 10.