Огромного дикого кабана заметили на кладбище в Ростове

Posted 11 марта 2019, 11:50
Published 11 марта 2019, 11:50
Modified 17 сентября 2022, 15:52
Updated 17 сентября 2022, 15:52
Животное рылось в земле на территории Нижнегниловского кладбища, очевидец проходил по соседнему переулку и сначала услышал, а потом увидел кабана. Горожанин успел сделать только один снимок, и поспешил покинуть место, так как до дикого зверя всего было метров 10.
Как отмечают пользователи, в последнее время в Ростове стало слишком много кабанов, до этого бегающих животных заметили на Орбитальной. Правда, ряд комментаторов утверждает, что это не дикий кабан, а декоративная домашняя свинья.