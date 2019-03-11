Ряд электричек изменят расписание в Ростовской области с 13 марта

Электричка № 6021 из Азова в Ростов с отправлением в 06.19 мск будет следовать по действующему расписанию до Батайска, отправляться со станции Батайск на 4 минуты позже, в 07.12 мск, делать остановку на станции Заречная с 07.24 мск до 07.25 мск и прибывать в Ростов в 07.30 мск.