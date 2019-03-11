Ряд электричек изменят расписание в Ростовской области с 13 марта

Пригородный поезд № 6155 из Ростова в Лихую будет отправляться на 5 минут позже, в 06.25 мск и идти по своему маршруту с 5-минутным опозданием. Прибывать на станцию Лихую состав будет в 10.12 мск.
Электричка № 6021 из Азова в Ростов с отправлением в 06.19 мск будет следовать по действующему расписанию до Батайска, отправляться со станции Батайск на 4 минуты позже, в 07.12 мск, делать остановку на станции Заречная с 07.24 мск до 07.25 мск и прибывать в Ростов в 07.30 мск.
Состав № 6292 назначением Орловка-Кубанская - Ростов будет оправляться на 51 минуту позже в 10.22 мск и прибывать в место назначения в 11.35 мск.
Поезд № 6182/6181 из Орловки-Кубанской в Ростов будет отходить на 10 минут позже, в 05.33 мск и прибывать в Ростов в 07.10 мск.
Электричка № 6051 назначением Степная - Ростов будет отправляться на 8 минут раньше, в 04.45 мск и прибывать в Ростов в 06.11 мск.
Измененное расписание будет действовать до 21 марта.