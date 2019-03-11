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Ряд электричек изменят расписание в Ростовской области с 13 марта

11 марта 2019, 09:56
Фото: visual.rzd.ru
В Ростовской области с 13 марта несколько электричек изменят расписание, сообщила пресс-служба СКППК.

Пригородный поезд № 6155 из Ростова в Лихую будет отправляться на 5 минут позже, в 06.25 мск и идти по своему маршруту с 5-минутным опозданием. Прибывать на станцию Лихую состав будет в 10.12 мск.

Электричка № 6021 из Азова в Ростов с отправлением в 06.19 мск будет следовать по действующему расписанию до Батайска, отправляться со станции Батайск на 4 минуты позже, в 07.12 мск, делать остановку на станции Заречная с 07.24 мск до 07.25 мск и прибывать в Ростов в 07.30 мск.

Состав № 6292 назначением Орловка-Кубанская - Ростов будет оправляться на 51 минуту позже в 10.22 мск и прибывать в место назначения в 11.35 мск.

Поезд № 6182/6181 из Орловки-Кубанской в Ростов будет отходить на 10 минут позже, в 05.33 мск и прибывать в Ростов в 07.10 мск.

Электричка № 6051 назначением Степная - Ростов будет отправляться на 8 минут раньше, в 04.45 мск и прибывать в Ростов в 06.11 мск.

Измененное расписание будет действовать до 21 марта.

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