Одной из лучших в РФ признали Ростовскую таможню

Posted 12 марта 2019, 09:21
Published 12 марта 2019, 09:21
Modified 17 сентября 2022, 15:52
Updated 17 сентября 2022, 15:52
Ростовский таможенный пост стал лучшим таможенным коллективом внутреннего поста, пост в аэропорту Платов стал лучшим среди отличных от автомобильных пропускных пунктов, а сама Ростовская таможня стала третьей среди российских пограничных таможен.
Ростовская таможня является одной из крупнейших на Юге России, за 2018 год объемы экспортно-импортных операций выросли на 34%, на 17% число выпущенных деклараций на товары. При этом сотрудники Ростовской таможни выявили более 2 миллионов единиц контрафактной продукции.