Одной из лучших в РФ признали Ростовскую таможню

Ростовская таможня является одной из крупнейших на Юге России, за 2018 год объемы экспортно-импортных операций выросли на 34%, на 17% число выпущенных деклараций на товары. При этом сотрудники Ростовской таможни выявили более 2 миллионов единиц контрафактной продукции.