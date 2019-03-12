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Posted 12 марта 2019, 09:21

Published 12 марта 2019, 09:21

Modified 17 сентября 2022, 15:52

Updated 17 сентября 2022, 15:52

Одной из лучших в РФ признали Ростовскую таможню

12 марта 2019, 09:21
По итогам 2018 года Ростовская таможня трижды вошла в число призеров при определении лучших таможенных коллективов России, сообщило ЮТУ.

Ростовский таможенный пост стал лучшим таможенным коллективом внутреннего поста, пост в аэропорту Платов стал лучшим среди отличных от автомобильных пропускных пунктов, а сама Ростовская таможня стала третьей среди российских пограничных таможен.

Ростовская таможня является одной из крупнейших на Юге России, за 2018 год объемы экспортно-импортных операций выросли на 34%, на 17% число выпущенных деклараций на товары. При этом сотрудники Ростовской таможни выявили более 2 миллионов единиц контрафактной продукции.

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