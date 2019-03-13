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Posted 13 марта 2019, 14:59

Published 13 марта 2019, 14:59

Modified 17 сентября 2022, 15:53

Updated 17 сентября 2022, 15:53

Два дня подряд неизвестные нелегально скидывали строительный мусор в Ростове

13 марта 2019, 14:59
Сюжет
Мусорная реформа на Дону
В Ростове-на-Дону неизвестные два дня подряд выгружали строительный мусор на площадках для коммунальных отходов, сообщила пресс-служба ГК "Чистый город".

Двое мужчин на грузовой "Газели" два дня подряд выгружали мешки со строительными отходами на контейнерной площадке на пересечении переулка Гвардейского и Малюгиной. Большой пустой контейнер для коммунальных отходов они заполнили за считанные секунды.

Еще две машины скидывали строительный мусор и крупногабаритные отходы на контейнерной площадке на углу Памфиловцев и Днепропетровской.

Все факты нарушений зафиксировали на видео.

Выявлять подобные факты помогают и сами жители Ростова, которые направляют региональному оператору фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушения.

Как отметил руководитель управления экоконтроля Роман Федченко, в настоящее время по всем выявленным фактам проводят проверку. Обобщенную информацию направят в уполномоченные контрольно-надзорные органы, которые примут решение о наказании.

Подобные рейды проводят в городе регулярно, при этом меняя время объезда. Не смотря на это, число таких случаев не уменьшается, что приводит к образованию свалочных очагов в разных районах города.

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#Мусорная реформа на Дону#Новости
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