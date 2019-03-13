Два дня подряд неизвестные нелегально скидывали строительный мусор в Ростове

Posted 13 марта 2019, 14:59
Published 13 марта 2019, 14:59
Modified 17 сентября 2022, 15:53
Updated 17 сентября 2022, 15:53
Двое мужчин на грузовой "Газели" два дня подряд выгружали мешки со строительными отходами на контейнерной площадке на пересечении переулка Гвардейского и Малюгиной. Большой пустой контейнер для коммунальных отходов они заполнили за считанные секунды.
Еще две машины скидывали строительный мусор и крупногабаритные отходы на контейнерной площадке на углу Памфиловцев и Днепропетровской.
Все факты нарушений зафиксировали на видео.
Выявлять подобные факты помогают и сами жители Ростова, которые направляют региональному оператору фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушения.
Как отметил руководитель управления экоконтроля Роман Федченко, в настоящее время по всем выявленным фактам проводят проверку. Обобщенную информацию направят в уполномоченные контрольно-надзорные органы, которые примут решение о наказании.
Подобные рейды проводят в городе регулярно, при этом меняя время объезда. Не смотря на это, число таких случаев не уменьшается, что приводит к образованию свалочных очагов в разных районах города.