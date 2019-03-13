Морской статус мешает водному транспорту Дона выполнить экологические требования

Он сообщил, что его предприятию сложно выполнять экологические требования по выбросам. "За последние шесть месяцев у нас более 40 судебных споров, мы практически все выиграли", - добавил Олейников. Он отметил, что по первому нарушению предусмотрен штраф в размере 30 тысяч, по второму - на 80, по третьему - на 500. "Третий штраф влечет за собой приостановку деятельности предприятия, но до этого не доходит. Мы, как футболисты, имеем по 10 желтых карточек, и в принципе в любой момент нас могут остановить", - заключил спикер. Он заявил, что невозможно на реке выполнить морские требования по экологии. "Это факт. И это влечет дополнительные расходы, это ощущают все предприятия", - считает Олейников.