Морской статус мешает водному транспорту Дона выполнить экологические требования

"Те юридические проблемы, которые нагромождены вокруг водного транспорта, являются колоссальными. Каждый нормативный акт влечет за собой статью расходов", - заявил Олейников. В их числе он назвал сертификацию, проведение экологической экспертизы, которое может стоить 4,5 миллионов рублей. "Каждое предприятие должно заплатить коммерческой фирме, которая единственная имеет право проводить экспертизу. Только после этого мы получаем пакет документов, который мало влияет на нашу деятельность", - заключил акционер.
Он сообщил, что его предприятию сложно выполнять экологические требования по выбросам. "За последние шесть месяцев у нас более 40 судебных споров, мы практически все выиграли", - добавил Олейников. Он отметил, что по первому нарушению предусмотрен штраф в размере 30 тысяч, по второму - на 80, по третьему - на 500. "Третий штраф влечет за собой приостановку деятельности предприятия, но до этого не доходит. Мы, как футболисты, имеем по 10 желтых карточек, и в принципе в любой момент нас могут остановить", - заключил спикер. Он заявил, что невозможно на реке выполнить морские требования по экологии. "Это факт. И это влечет дополнительные расходы, это ощущают все предприятия", - считает Олейников.
Часть реки Дон получила статус морских вод в 2009 году. Это было связано с получением ростовского порта статуса морского вместо речного.